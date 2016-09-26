Тоби Алдервейрелд: "Не жалею, что не перешел в "Спартак"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд в преддверии игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА рассказал, что мог перейти в "Спартак", передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Также бельгиец отметил, что новый стадион армейцев будет гнать хозяев поля вперед.

– Несколько лет назад вы были в Москве с "Аяксом", играли против "Спартака". Что помните о том визите?

– Мы тогда проиграли, но у нас была молодая команда. Сейчас я выступаю в совсем другом коллективе, куда более опытном. Надеюсь, и результат будет другим.

– Вы ведь могли оказаться в "Спартаке", верно?

– Да, был такой вариант. Но я решил, что лучше остаться в Европе. И я не жалею. Все сложилось так, как я хотел.

– Что нужно "Тоттенхэму", чтобы повторить путь вашего прежнего клуба – "Атлетико"?

– Нам нужно концентрироваться от игры к игре. Выбор игроков у нас большой, у тренеров есть возможность ротации. Нужно просто верить в себя и идти вперед.

– Что можно сказать о ЦСКА?

– У них опытная защита, классная средняя линия. А еще я знаю, что у ЦСКА новый стадион. Это тоже будет гнать хозяев вперед...