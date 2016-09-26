19:36 26 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Тоби Алдервейрелд: "Не жалею, что не перешел в "Спартак"

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Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд в преддверии игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА рассказал, что мог перейти в "Спартак", передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Также бельгиец отметил, что новый стадион армейцев будет гнать хозяев поля вперед.

– Несколько лет назад вы были в Москве с "Аяксом", играли против "Спартака". Что помните о том визите?

– Мы тогда проиграли, но у нас была молодая команда. Сейчас я выступаю в совсем другом коллективе, куда более опытном. Надеюсь, и результат будет другим.

– Вы ведь могли оказаться в "Спартаке", верно?

– Да, был такой вариант. Но я решил, что лучше остаться в Европе. И я не жалею. Все сложилось так, как я хотел.

– Что нужно "Тоттенхэму", чтобы повторить путь вашего прежнего клуба – "Атлетико"?

– Нам нужно концентрироваться от игры к игре. Выбор игроков у нас большой, у тренеров есть возможность ротации. Нужно просто верить в себя и идти вперед.

– Что можно сказать о ЦСКА?

– У них опытная защита, классная средняя линия. А еще я знаю, что у ЦСКА новый стадион. Это тоже будет гнать хозяев вперед...

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Андрей Палыч 1979

Будь там где ты есть,радужный полупокер.Хватает де Зуева с твоей "команды" петушков.Российский футбол не нуждается в твоих услугах

22:48 26 сентября

James Gang

Его бы в "Зенит", Гена.О запариться фамилию правильно называть :)

22:15 26 сентября

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

хоть кто-то напомнил, что масквобад - нЭ Уэроппа!

21:09 26 сентября

ненавижу_Мойшу_Каца

Ну и дурак! Еще пожалеешь об этом.

21:07 26 сентября

niik27772

с такой фамилией только к кобылам или бомжам.

20:25 26 сентября

fcsmfan

Решил остаться в Европе)))

20:13 26 сентября

шмейхель

а что жалеть то?? зачем участвовать в скандалах,интригах,расследованиях и ничего не выигрывать с заштатной командой РФПЛ??

20:11 26 сентября

SPFAN

А в Спартаке о тебе давно забыли петушня!

19:43 26 сентября

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