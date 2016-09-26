Тоби Алдервейрелд: "Не жалею, что не перешел в "Спартак"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд в преддверии игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА рассказал, что мог перейти в "Спартак", передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Также бельгиец отметил, что новый стадион армейцев будет гнать хозяев поля вперед.
– Несколько лет назад вы были в Москве с "Аяксом", играли против "Спартака". Что помните о том визите?
– Мы тогда проиграли, но у нас была молодая команда. Сейчас я выступаю в совсем другом коллективе, куда более опытном. Надеюсь, и результат будет другим.
– Вы ведь могли оказаться в "Спартаке", верно?
– Да, был такой вариант. Но я решил, что лучше остаться в Европе. И я не жалею. Все сложилось так, как я хотел.
– Что нужно "Тоттенхэму", чтобы повторить путь вашего прежнего клуба – "Атлетико"?
– Нам нужно концентрироваться от игры к игре. Выбор игроков у нас большой, у тренеров есть возможность ротации. Нужно просто верить в себя и идти вперед.
– Что можно сказать о ЦСКА?
– У них опытная защита, классная средняя линия. А еще я знаю, что у ЦСКА новый стадион. Это тоже будет гнать хозяев вперед...
Андрей Палыч 1979
Будь там где ты есть,радужный полупокер.Хватает де Зуева с твоей "команды" петушков.Российский футбол не нуждается в твоих услугах
22:48 26 сентября
James Gang
Его бы в "Зенит", Гена.О запариться фамилию правильно называть :)
22:15 26 сентября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
хоть кто-то напомнил, что масквобад - нЭ Уэроппа!
21:09 26 сентября
ненавижу_Мойшу_Каца
Ну и дурак! Еще пожалеешь об этом.
21:07 26 сентября
niik27772
с такой фамилией только к кобылам или бомжам.
20:25 26 сентября
fcsmfan
Решил остаться в Европе)))
20:13 26 сентября
шмейхель
а что жалеть то?? зачем участвовать в скандалах,интригах,расследованиях и ничего не выигрывать с заштатной командой РФПЛ??
20:11 26 сентября
SPFAN
А в Спартаке о тебе давно забыли петушня!
19:43 26 сентября