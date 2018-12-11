Тьерри Анри: "У Дортмунда тоже много потерь. Но это все равно сильная команда"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри накануне матча 6-го тура Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" рассказал о ротации в составе. Он также отметил, что у соперника сильная команда, несмотря на потери.

- Будет ротация, - приводит пресс-служба УЕФА слова Анри. - Мы держим в голове матч с "Лионом". У Дортмунда тоже много потерь. Но это все равно сильная команда".

Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Монако" - "Боруссия" состоится 11 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

"Боруссия" набрала 10 очков и гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. "Монако" за 5 матчей набрал 1 балл.