Тайсон: "Матч с "Манчестер Сити" будет топовым. Ждем его с нетерпением"

Полузащитник "Шахтера" Тайсон перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" отметил, что в распоряжении у главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолы собраны игроки высочайшего класса. По мнению бразильского хавбека, команда настраивается на то, чтобы обыграть бывшего игрока "горняков" Фернандинью.

- У нас очень тяжелая группа, так что все игры будут сложными, - приводит слова Тайсона официальный сайт УЕФА. - "Сити" - великолепная команда с выдающимся тренером. Все знают Пепа Гвардиолу и как он работает. В его распоряжении опытные игроки высочайшего класса.

Это будет топовый матч, и мы его ждем с нетерпением. После "Наполи" нам нужно было сосредоточиться на играх в чемпионате Украины, но признаюсь, что было очень трудно не думать о "Сити".

- Как и в "Шахтере", в "Сити" много бразильцев, включая бывшего капитана "горняков" Фернандинью...

- Это наш общий большой друг, мы все его любим. Он очень мне помог, когда я только пришел в "Шахтер". Он добился большого успеха и уважения в нашем клубе. Но сейчас он играет в другой команде, так что мы попытаемся его победить.

- Фернандиньо, возможно, увидит совсем другой "Шахтер". Насколько команда изменилась за последние годы?

- Конечно, изменения есть. К нам пришел новый тренер, у него свои взгляды и методы. В игровом плане мы действительно изменились, причем, считаю, в лучшую сторону. До прихода Паулу Фонсеки мы несколько лет не выигрывали чемпионат Украины, а в первом же сезоне с ним завоевали все национальные трофеи.

Напомним, матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" состоится сегодня. Начало игры - 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.