"Спартак" сыграет в красной форме, "Ливерпуль" - в белой

"Спартак" и "Ливерпуль" определились с игровой формой на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Московский клуб сыграет в красном комплекте формы. Мерсисайдцы выйдут на встречу в белом.
Матч между командами пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
"Спартак" – "Ливерпуль": светлое будущее или темное прошлое?
Основной состав также проведет матч #UCL #СпартакЛиверпуль в основном комплекте формы. Заветная нашивочка на рукаве радует глаз 😉 pic.twitter.com/PgInspSIzk– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 сентября 2017 г.
Millwall82
Эх дурачье, надо было в черной, негры бы сливались ночью, практически невидимками становились.
11:42