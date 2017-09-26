Уличная атлетика при поддержке Datsun
11:31 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" сыграет в красной форме, "Ливерпуль" - в белой

1

"Спартак" и "Ливерпуль" определились с игровой формой на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Московский клуб сыграет в красном комплекте формы. Мерсисайдцы выйдут на встречу в белом.

Матч между командами пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

"Спартак" – "Ливерпуль": светлое будущее или темное прошлое?

Опрос

Как закончится матч Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль"?
голосовать
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Millwall82

Эх дурачье, надо было в черной, негры бы сливались ночью, практически невидимками становились.

11:42