"Спартак" сыграет в красной форме, "Ливерпуль" - в белой

"Спартак" и "Ливерпуль" определились с игровой формой на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Московский клуб сыграет в красном комплекте формы. Мерсисайдцы выйдут на встречу в белом.

Матч между командами пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

"Спартак" – "Ливерпуль": светлое будущее или темное прошлое?