"Спартак": "Просто спасибо за это, парни!"

"Спартак" в своем официальном Твиттере прокомментировал победу команды над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

– Просто спасибо за это, парни! – гласит запись в Твиттере, которая сопровождается рядом фото с матча.

После трех туров "Спартак" с 5 очками делит с "Ливерпулем" первое место в группе Е. У "Севильи" 4 очка, у "Марибора" – 1 балл.