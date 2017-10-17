"Спартак": "Просто спасибо за это, парни!"

"Спартак" в своем официальном Твиттере прокомментировал победу команды над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
– Просто спасибо за это, парни! – гласит запись в Твиттере, которая сопровождается рядом фото с матча.
После трех туров "Спартак" с 5 очками делит с "Ливерпулем" первое место в группе Е. У "Севильи" 4 очка, у "Марибора" – 1 балл.
Просто спасибо за это, парни! 👏#СпартакСевилья #SpartakSevilla #UCL pic.twitter.com/qcAyoRxVUt– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 октября 2017 г.