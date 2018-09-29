Соломон Кверквелия: "В Стамбуле чуть плакать не начал "

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия в интервью клубной пресс-службе высказал мнение, что Лига чемпионов является главной вершиной клубного футбола.

- Лига чемпионов с "Рубином" и "Локомотивом" - это разные эмоции?

- Конечно. С "Рубином" мы играли только в квалификации, а не в основном турнире. В квалификации победили киевское "Динамо", которое тогда тренировал Семин. Обыграли их 2:0 на выезде и 2:1 дома. В следующем раунде уступили "Лиону".

Лига чемпионов – главная вершина клубного футбола. Ничего круче нет и не будет. Если ты попал в Лигу чемпионов, значит, играешь в хорошей команде.

- Какие эмоции испытал, когда в Стамбуле включили гимн Лиги чемпионов?

- Когда включили гимн, я был просто поражен, чуть плакать не начал. Это просто кайф. Мечта! И она сбылась. Но теперь есть другая мечта - выйти из группы.

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