СМИ: С 1/8 финала в Лиге чемпионов будет использоваться ВАР

С 1/8 финала Лиги чемпионов судьи будут использовать систему для просмотра видоеповторов (ВАР), сообщает АР.

Таким образом, со стадии плей-офф арбитры в спорных ситуациях смогут принять решение при помощи повтора момента.

О планах УЕФА использовать видеоповторы уже в нынешнем сезоне на условиях анонимности сообщил источник в организации. Первоначально планировалось, что ВАР будет использоваться в Лиге чемпионов только со следующего сезона.

Система ВАР может использоваться для пересмотра ключевых судейских решений, которые влияют на результат: правильно ли забит гол, определение офсайда, назначение 11-метрового удара, справедливость удаления и.т.д.

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