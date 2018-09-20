СМИ: Брих не видел эпизода с Роналду, на удалении настоял судья за воротами

Главный арбитр матча Лиги чемпионов "Валенсия" - "Ювентус" (2:0) Феликс Брих не видел эпизод с участием форварда гостей Криштиану Роналду, закончившийся его удалением, сообщает Sky Sport Italia. На удалении настоял его ассистент Марко Фритц, который в этот момент находился за воротами хозяев.

Сообщается, что Брих дважды спросил Фритца, была ли это красная карточка. Оба раза ассистент ответил утвердительно, и в итоге немецкий арбитр, воспользовавшись подсказкой, удалил португальца.

Журналисты прочитали речь арбитров по губам и установили, что в вину форварду вменили то, что он схватил за волосы Джейсона Мурильо. В Лиге чемпионов не используется система ВАР. Роналду может грозить трехматчевая дисквалификация.

Криштиану Роналду получил красную карточку. И начал рыдать