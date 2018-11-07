23:58 7 ноября | Футбол — Лига чемпионов

Сигурдссон превзошел Вагнера и Жо, но уступил Дзагоеву

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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон забил первый в карьере гол в Лиге чемпионов и стал вторым по молодости игроком красно-синих, отличившимся в главном еврокубке.

В день матча с "Ромой" исландцу исполнилось 19 лет и 176 дней. Он стал всего третьим после Эйдура Гудьонсена и Альфреда Финнбогасона представителем своей страны, забившим в матче Лиги чемпионов.

В более молодом возрасте голом отличался всего один армеец. Алан Дзагоев огорчил "Вольфсбург" в возрасте 19 лет и 90 дней.

Самые молодые бомбардиры ЦСКА в Лиге чемпионов

Игрок

Дата рожд.

Дата*

Матч

Возраст

Алан Дзагоев

17.06.1990

15.09.2009

Вольфсбург (г) – 1:3

19 лет 90 дней

Арнор Сигурдссон

15.05.1999

07.11.2018

Рома (д) – 1:2

19 лет 176 дней

Константин Кучаев

18.03.1998

27.09.2017

МЮ (д) – 1:4

19 лет 183 дня

Ильшат Файзулин

05.03.1973

03.03.1993

Марсель (д) – 1:1

19 лет 363 дня

Томаш Нецид

13.08.1989

25.11.2009

Вольфсбург (д) – 2:1

20 лет 104 дня

Вагнер Лав

11.06.1984

29.09.2004

ПСЖ (д) – 2:0

20 лет 110 дней

Тимур Жамалетдинов

21.05.1997

12.09.2017

Бенфика (г) – 2:1

20 лет 114 дней

Федор Чалов

10.04.1998

19.09.2018

Виктория Пл (г) – 2:2

20 лет 162 дня

Жо

20.03.1987

23.10.2007

Интер (д) – 1:2

20 лет 217 дней

* Дата матча, в котором забит первый гол.

Сигурдссон стал первым легионером, забившим за российский клуб в Лиге чемпионов до 20-летия. В 19 лет отличались еще пять футболистов, а рекордсмен – Александр Данишевский отметился первым (и единственным) точным ударом в 18 лет и 242 дня. (Кирилл Бурдаков​)

Игроки российских клубов, забившие в Лиге чемпионов до 20-летия

Игрок

Клуб

Дата рожд.

Дата*

Матч

Возраст

Александр Данишевский

Спартак

23.02.1984

22.10.2002

Ливерпуль (д) – 1:3

18 лет 242 дня

Марат Измайлов

Локомотив

21.09.1982

24.10.2001

Андерлехт (г) – 5:1

19 лет 33 дня

Алан Дзагоев

ЦСКА

17.06.1990

15.09.2009

Вольфсбург (г) – 1:3

19 лет 90 дней

Арнор Сигурдссон

ЦСКА

15.05.1999

07.11.2018

Рома (д) – 1:2

19 лет 179 дней

Константин Кучаев

ЦСКА

18.03.1998

27.09.2017

МЮ (д) – 1:4

19 лет 183 дня

Руслан Пименов

Локомотив

25.11.1981

24.10.2001

Андерлехт (г) – 5:1

19 лет 333 дня

Ильшат Файзулин

ЦСКА

05.03.1973

03.03.1993

Марсель (д) – 1:1

19 лет 363 дня

* Дата матча, в котором забит первый гол.

ЦСКА – Рома

 

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