Сигурдссон превзошел Вагнера и Жо, но уступил Дзагоеву

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон забил первый в карьере гол в Лиге чемпионов и стал вторым по молодости игроком красно-синих, отличившимся в главном еврокубке.
В день матча с "Ромой" исландцу исполнилось 19 лет и 176 дней. Он стал всего третьим после Эйдура Гудьонсена и Альфреда Финнбогасона представителем своей страны, забившим в матче Лиги чемпионов.
В более молодом возрасте голом отличался всего один армеец. Алан Дзагоев огорчил "Вольфсбург" в возрасте 19 лет и 90 дней.
Самые молодые бомбардиры ЦСКА в Лиге чемпионов
|
Игрок
|
Дата рожд.
|
Дата*
|
Матч
|
Возраст
|
Алан Дзагоев
|
17.06.1990
|
15.09.2009
|
Вольфсбург (г) – 1:3
|
19 лет 90 дней
|
Арнор Сигурдссон
|
15.05.1999
|
07.11.2018
|
Рома (д) – 1:2
|
19 лет 176 дней
|
Константин Кучаев
|
18.03.1998
|
27.09.2017
|
МЮ (д) – 1:4
|
19 лет 183 дня
|
Ильшат Файзулин
|
05.03.1973
|
03.03.1993
|
Марсель (д) – 1:1
|
19 лет 363 дня
|
Томаш Нецид
|
13.08.1989
|
25.11.2009
|
Вольфсбург (д) – 2:1
|
20 лет 104 дня
|
Вагнер Лав
|
11.06.1984
|
29.09.2004
|
ПСЖ (д) – 2:0
|
20 лет 110 дней
|
Тимур Жамалетдинов
|
21.05.1997
|
12.09.2017
|
Бенфика (г) – 2:1
|
20 лет 114 дней
|
Федор Чалов
|
10.04.1998
|
19.09.2018
|
Виктория Пл (г) – 2:2
|
20 лет 162 дня
|
Жо
|
20.03.1987
|
23.10.2007
|
Интер (д) – 1:2
|
20 лет 217 дней
* Дата матча, в котором забит первый гол.
Сигурдссон стал первым легионером, забившим за российский клуб в Лиге чемпионов до 20-летия. В 19 лет отличались еще пять футболистов, а рекордсмен – Александр Данишевский отметился первым (и единственным) точным ударом в 18 лет и 242 дня. (Кирилл Бурдаков)
Игроки российских клубов, забившие в Лиге чемпионов до 20-летия
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата рожд.
|
Дата*
|
Матч
|
Возраст
|
Александр Данишевский
|
Спартак
|
23.02.1984
|
22.10.2002
|
Ливерпуль (д) – 1:3
|
18 лет 242 дня
|
Марат Измайлов
|
Локомотив
|
21.09.1982
|
24.10.2001
|
Андерлехт (г) – 5:1
|
19 лет 33 дня
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
17.06.1990
|
15.09.2009
|
Вольфсбург (г) – 1:3
|
19 лет 90 дней
|
Арнор Сигурдссон
|
ЦСКА
|
15.05.1999
|
07.11.2018
|
Рома (д) – 1:2
|
19 лет 179 дней
|
Константин Кучаев
|
ЦСКА
|
18.03.1998
|
27.09.2017
|
МЮ (д) – 1:4
|
19 лет 183 дня
|
Руслан Пименов
|
Локомотив
|
25.11.1981
|
24.10.2001
|
Андерлехт (г) – 5:1
|
19 лет 333 дня
|
Ильшат Файзулин
|
ЦСКА
|
05.03.1973
|
03.03.1993
|
Марсель (д) – 1:1
|
19 лет 363 дня
* Дата матча, в котором забит первый гол.