Сигурдссон превзошел Вагнера и Жо, но уступил Дзагоеву

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон забил первый в карьере гол в Лиге чемпионов и стал вторым по молодости игроком красно-синих, отличившимся в главном еврокубке.

В день матча с "Ромой" исландцу исполнилось 19 лет и 176 дней. Он стал всего третьим после Эйдура Гудьонсена и Альфреда Финнбогасона представителем своей страны, забившим в матче Лиги чемпионов.

В более молодом возрасте голом отличался всего один армеец. Алан Дзагоев огорчил "Вольфсбург" в возрасте 19 лет и 90 дней.

Самые молодые бомбардиры ЦСКА в Лиге чемпионов

Игрок Дата рожд. Дата* Матч Возраст Алан Дзагоев 17.06.1990 15.09.2009 Вольфсбург (г) – 1:3 19 лет 90 дней Арнор Сигурдссон 15.05.1999 07.11.2018 Рома (д) – 1:2 19 лет 176 дней Константин Кучаев 18.03.1998 27.09.2017 МЮ (д) – 1:4 19 лет 183 дня Ильшат Файзулин 05.03.1973 03.03.1993 Марсель (д) – 1:1 19 лет 363 дня Томаш Нецид 13.08.1989 25.11.2009 Вольфсбург (д) – 2:1 20 лет 104 дня Вагнер Лав 11.06.1984 29.09.2004 ПСЖ (д) – 2:0 20 лет 110 дней Тимур Жамалетдинов 21.05.1997 12.09.2017 Бенфика (г) – 2:1 20 лет 114 дней Федор Чалов 10.04.1998 19.09.2018 Виктория Пл (г) – 2:2 20 лет 162 дня Жо 20.03.1987 23.10.2007 Интер (д) – 1:2 20 лет 217 дней

* Дата матча, в котором забит первый гол.

Сигурдссон стал первым легионером, забившим за российский клуб в Лиге чемпионов до 20-летия. В 19 лет отличались еще пять футболистов, а рекордсмен – Александр Данишевский отметился первым (и единственным) точным ударом в 18 лет и 242 дня. (Кирилл Бурдаков​)

Игроки российских клубов, забившие в Лиге чемпионов до 20-летия

Игрок Клуб Дата рожд. Дата* Матч Возраст Александр Данишевский Спартак 23.02.1984 22.10.2002 Ливерпуль (д) – 1:3 18 лет 242 дня Марат Измайлов Локомотив 21.09.1982 24.10.2001 Андерлехт (г) – 5:1 19 лет 33 дня Алан Дзагоев ЦСКА 17.06.1990 15.09.2009 Вольфсбург (г) – 1:3 19 лет 90 дней Арнор Сигурдссон ЦСКА 15.05.1999 07.11.2018 Рома (д) – 1:2 19 лет 179 дней Константин Кучаев ЦСКА 18.03.1998 27.09.2017 МЮ (д) – 1:4 19 лет 183 дня Руслан Пименов Локомотив 25.11.1981 24.10.2001 Андерлехт (г) – 5:1 19 лет 333 дня Ильшат Файзулин ЦСКА 05.03.1973 03.03.1993 Марсель (д) – 1:1 19 лет 363 дня

* Дата матча, в котором забит первый гол.