22:31 13 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Хусаинов: "Английский арбитр принял криминальное решение, назначив пенальти в ворота "Ростова"

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Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал решение английского арбитра Энтони Тэйлора назначить пенальти в ворота "Ростова" в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией". На 27-й минуте Александр Гацкан и Роберт Левандовски в борьбе друг с другом упали на газон.

– Нужно учитывать принцип преимущества. Если при нарушении совершается против игрока атаки, то нужно подождать со свистком и дождаться того, чтобы нападающий продолжил свое движение, – сказал Хусаинов. – В данном случае фол сначала был против защитника, Левандовски не просто положил руку на ростовчанина, но и задел его по лицу. Свистеть нужно было сразу! На мой взгляд, британский арбитр принял криминальное решение. Или нужно было дать продолжить играть без фола. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Бавария" - "Ростов"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (25)
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Sasha Rostovskiy

пенальти небыло .там они вдвоем хватались.и потом ростов поплыл...судья пидарас

00:03

igorvasilevich

100% пеналь был. Лучше, он сказал почему наши судья криминальные решения принимают и портят игру. Вот в матче Спартак - Локомотив. было два 100% пенальти. Если бы дали Локомотиву пробить пенальти никто бы не знал, как закончился бы матч. А потом судья не дал пенальти в ворота Локомотива, тоже 100%. В начале наведите порядок в Российском судействе, а потом орите про не правильные пенальти. Бавария все равно бы вынесла Ростов, класс Баварии на много превосходил класс Ростова. А вот матч Спартак-локомотив класс одинаковый, а может за этого плохого судейства решится судьба попадания команды в еврокубки, а потом - такие левые места аукнуться в будущем.

00:03

Adro

SP2++ смотрел помню.

23:53 13 сентября

SP2

Дык, конечно, криминальное... Вот 10 минут добавленного времени, лишь бы Балтика счёт сравняла и любимый Спартак остался лидером - вот это не криминальное. Нормальное. )))

23:49 13 сентября

Андрей Палыч 1979

Короче,пеналь был.Это футбол,а Гацкан устроил рэгби в штрафной.За последний месяц он получил две жёлто-красные карточки и сегодня пеналь привёз.Он слабое звено в команде Бердыева.Надо было румына выпускать новенького.По матчу с Крыльями он хорошо дибютировал,поймал кураж и забил гол.Ну Бикиечу виднее.

23:44 13 сентября

zae1976

Нельзя хватать за майки уже всем это ясно!!! Там вам не тут....

23:42 13 сентября

AK-85

Вот такие липовые пенальти ломают всю игру. Прав Хусаинов, была борьба и Левандовски тоже нарушал правила. В этом плане респект судье матча Спартак - Локомотив, а то у нас принято, сначала самому нарушать, а потом падать, выпрашивая пенальти, я бы таким просящим сразу карточки давал, чтобы не повадно было.

23:37 13 сентября

Khyron

Хусаинов бы лучше своё судейство в 2009 г. вспомнил, клоун :)

23:34 13 сентября

Seraffim

Пенальти липовый, даже не спорный! Хусаинов прав.

23:27 13 сентября

Ингерманландец

Судья прав был совершенно - абсолютно справедливый пенальти! Хусаинов - го.но известное, продажный судейка и мнение его гроша не стоит.

23:16 13 сентября

Platinum1991

Зря Гацкан в дурь ПОПЁР! Он что не знал, что англичанин только и ждал этого момента??? Зачем ХВАТАЛ! Кто тебя ПРОСИЛ??? Зачем трогал немца??? Тот картинно и упал! Сам себе Ростов, на ровном месте, привёз пенальти! Тренеру надо было провести работу с игроками, чтобы не хватали в штрафной. Вот вам и результат! Гацкан НАЧУДИЛ! Однозначно!!! Тренеру надо ВПРАВИТЬ Гацкану МОЗГИ, чтоб НЕ ПАРТАЧИЛ!!!

23:00 13 сентября

Дузер

Пусть судья матча спартак-локомотив смотрит за,что назначают пенальти,никаких толчков в спину и зацепов руками,а то у нас судят так,что прощают любые рукопашные бои в штрафной,а в европе за это сразу на точку показывают,а мы удивляемся и кричим "за что?"

22:58 13 сентября

Адекватный Зритель_

Серёга с Хайфы никак не протрезвеет.

22:57 13 сентября

Салот Сар

Почти полчаса было сыграно, толком ни одного момента у ворот Ростова - подленько, ничего не скажешь. А после 1-0 на Альянц Арене уже пофигу, сколько там пеналей или голов)))

22:57 13 сентября

niik27772

BABOOIN басню дедушки Крылова почитай, лупоглазенький

22:53 13 сентября

Strong_est

А мне Ростов больше нравится чем ЦСКА на той же орбите два года назад

22:50 13 сентября

"Gaga_rin"

Внутренний голос Удивляют "соотечественники" которые рвут глотки болея против Ростова. До чего у нас народ странный..........при чем тут соотечественники?должна быть справедливость результата, дутая победа никому-не нужна, пусть Ростов рукой забьет и засчитают, лучше будет?

22:49 13 сентября

Глеб

Бен Ричардс Зато до этого он пенальти поставил липовый, так что в какой-то мере справедливо, что он не поставил более явный

22:49 13 сентября

BABOOIN

Хусаинову пора очки купить и телевизор, а то пялится в sopcast и комментирует то чего не видел

22:48 13 сентября

Бен Ричардс

Интересно послушать комментарий эксперта Хусайнова по поводу неназначения пенальти за удар ногой по лицу Хуммельса. По моему тоже "криминальное" решение.

22:46 13 сентября

italiya

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho), зачастую важен конкретный эпизод. А в раскладе текущего матча и при игре до пенальти тем более. Гол развязал хозяевам руки. Судья, безусловно, уже повлиял на игру.

22:46 13 сентября

oopse

пендаль придуман,однозначно... Уж никак не думал,что Баварии помощь такая потребуется.

22:45 13 сентября

Внутренний голос

Удивляют "соотечественники" которые рвут глотки болея против Ростова. До чего у нас народ странный...

22:43 13 сентября

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

зато дважды не поставили. ешь таблетки успокоительный. криминалист. и порадуйся, что пока только 2-0.

22:40 13 сентября

italiya

Прав ведь...

22:39 13 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ