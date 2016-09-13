Сергей Хусаинов: "Английский арбитр принял криминальное решение, назначив пенальти в ворота "Ростова"

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал решение английского арбитра Энтони Тэйлора назначить пенальти в ворота "Ростова" в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией". На 27-й минуте Александр Гацкан и Роберт Левандовски в борьбе друг с другом упали на газон.

– Нужно учитывать принцип преимущества. Если при нарушении совершается против игрока атаки, то нужно подождать со свистком и дождаться того, чтобы нападающий продолжил свое движение, – сказал Хусаинов. – В данном случае фол сначала был против защитника, Левандовски не просто положил руку на ростовчанина, но и задел его по лицу. Свистеть нужно было сразу! На мой взгляд, британский арбитр принял криминальное решение. Или нужно было дать продолжить играть без фола. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Бавария" - "Ростов"