Сергей Хусаинов: "Английский арбитр принял криминальное решение, назначив пенальти в ворота "Ростова"

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал решение английского арбитра Энтони Тэйлора назначить пенальти в ворота "Ростова" в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией". На 27-й минуте Александр Гацкан и Роберт Левандовски в борьбе друг с другом упали на газон.
– Нужно учитывать принцип преимущества. Если при нарушении совершается против игрока атаки, то нужно подождать со свистком и дождаться того, чтобы нападающий продолжил свое движение, – сказал Хусаинов. – В данном случае фол сначала был против защитника, Левандовски не просто положил руку на ростовчанина, но и задел его по лицу. Свистеть нужно было сразу! На мой взгляд, британский арбитр принял криминальное решение. Или нужно было дать продолжить играть без фола. (Сергей АСТАХОВ)
Sasha Rostovskiy
пенальти небыло .там они вдвоем хватались.и потом ростов поплыл...судья пидарас
00:03
igorvasilevich
100% пеналь был. Лучше, он сказал почему наши судья криминальные решения принимают и портят игру. Вот в матче Спартак - Локомотив. было два 100% пенальти. Если бы дали Локомотиву пробить пенальти никто бы не знал, как закончился бы матч. А потом судья не дал пенальти в ворота Локомотива, тоже 100%. В начале наведите порядок в Российском судействе, а потом орите про не правильные пенальти. Бавария все равно бы вынесла Ростов, класс Баварии на много превосходил класс Ростова. А вот матч Спартак-локомотив класс одинаковый, а может за этого плохого судейства решится судьба попадания команды в еврокубки, а потом - такие левые места аукнуться в будущем.
00:03
Adro
SP2++ смотрел помню.
23:53 13 сентября
SP2
Дык, конечно, криминальное... Вот 10 минут добавленного времени, лишь бы Балтика счёт сравняла и любимый Спартак остался лидером - вот это не криминальное. Нормальное. )))
23:49 13 сентября
Андрей Палыч 1979
Короче,пеналь был.Это футбол,а Гацкан устроил рэгби в штрафной.За последний месяц он получил две жёлто-красные карточки и сегодня пеналь привёз.Он слабое звено в команде Бердыева.Надо было румына выпускать новенького.По матчу с Крыльями он хорошо дибютировал,поймал кураж и забил гол.Ну Бикиечу виднее.
23:44 13 сентября
zae1976
Нельзя хватать за майки уже всем это ясно!!! Там вам не тут....
23:42 13 сентября
AK-85
Вот такие липовые пенальти ломают всю игру. Прав Хусаинов, была борьба и Левандовски тоже нарушал правила. В этом плане респект судье матча Спартак - Локомотив, а то у нас принято, сначала самому нарушать, а потом падать, выпрашивая пенальти, я бы таким просящим сразу карточки давал, чтобы не повадно было.
23:37 13 сентября
Khyron
Хусаинов бы лучше своё судейство в 2009 г. вспомнил, клоун :)
23:34 13 сентября
Seraffim
Пенальти липовый, даже не спорный! Хусаинов прав.
23:27 13 сентября
Ингерманландец
Судья прав был совершенно - абсолютно справедливый пенальти! Хусаинов - го.но известное, продажный судейка и мнение его гроша не стоит.
23:16 13 сентября
Platinum1991
Зря Гацкан в дурь ПОПЁР! Он что не знал, что англичанин только и ждал этого момента??? Зачем ХВАТАЛ! Кто тебя ПРОСИЛ??? Зачем трогал немца??? Тот картинно и упал! Сам себе Ростов, на ровном месте, привёз пенальти! Тренеру надо было провести работу с игроками, чтобы не хватали в штрафной. Вот вам и результат! Гацкан НАЧУДИЛ! Однозначно!!! Тренеру надо ВПРАВИТЬ Гацкану МОЗГИ, чтоб НЕ ПАРТАЧИЛ!!!
23:00 13 сентября
Дузер
Пусть судья матча спартак-локомотив смотрит за,что назначают пенальти,никаких толчков в спину и зацепов руками,а то у нас судят так,что прощают любые рукопашные бои в штрафной,а в европе за это сразу на точку показывают,а мы удивляемся и кричим "за что?"
22:58 13 сентября
Адекватный Зритель_
Серёга с Хайфы никак не протрезвеет.
22:57 13 сентября
Салот Сар
Почти полчаса было сыграно, толком ни одного момента у ворот Ростова - подленько, ничего не скажешь. А после 1-0 на Альянц Арене уже пофигу, сколько там пеналей или голов)))
22:57 13 сентября
niik27772
BABOOIN басню дедушки Крылова почитай, лупоглазенький
22:53 13 сентября
Strong_est
А мне Ростов больше нравится чем ЦСКА на той же орбите два года назад
22:50 13 сентября
"Gaga_rin"
Внутренний голос Удивляют "соотечественники" которые рвут глотки болея против Ростова. До чего у нас народ странный..........при чем тут соотечественники?должна быть справедливость результата, дутая победа никому-не нужна, пусть Ростов рукой забьет и засчитают, лучше будет?
22:49 13 сентября
Глеб
Бен Ричардс Зато до этого он пенальти поставил липовый, так что в какой-то мере справедливо, что он не поставил более явный
22:49 13 сентября
BABOOIN
Хусаинову пора очки купить и телевизор, а то пялится в sopcast и комментирует то чего не видел
22:48 13 сентября
Бен Ричардс
Интересно послушать комментарий эксперта Хусайнова по поводу неназначения пенальти за удар ногой по лицу Хуммельса. По моему тоже "криминальное" решение.
22:46 13 сентября
italiya
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho), зачастую важен конкретный эпизод. А в раскладе текущего матча и при игре до пенальти тем более. Гол развязал хозяевам руки. Судья, безусловно, уже повлиял на игру.
22:46 13 сентября
oopse
пендаль придуман,однозначно... Уж никак не думал,что Баварии помощь такая потребуется.
22:45 13 сентября
Внутренний голос
Удивляют "соотечественники" которые рвут глотки болея против Ростова. До чего у нас народ странный...
22:43 13 сентября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
зато дважды не поставили. ешь таблетки успокоительный. криминалист. и порадуйся, что пока только 2-0.
22:40 13 сентября
italiya
Прав ведь...
22:39 13 сентября