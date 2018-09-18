Сердар Азиз: "К "Локомотиву" мы готовимся очень серьезно"

Защитник "Галатасарая" Сердар Азиз накануне матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Локомотива" отметил, что его команда серьезно готовится к встрече с российским клубом. Также он отметил вклад главного тренера желто-красных Фатиха Терима.

- После прошлогоднего возвращения Фатиха Терима в команду он сплотил нас и организовал нашу игру должным образом, - приводят "Известия" слова Азиза. - Теперь мы хотим закрепить свой успех в Лиге чемпионов. Считаю, что у нас хорошие шансы выйти в плей-офф, но к "Локомотиву" мы готовимся очень серьезно. Знаем, что это сильная команда, которая выиграла свой чемпионат и в прошлой Лиге Европы обыграла "Ниццу", а сейчас еще и усилилась такими игроками, как Крыховяк и Хеведес.

Матч "Галатасарай" - "Локомотив" пройдет во вторник, 18 сентября в Стамбуле и начнется в 22:00.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)