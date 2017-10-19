Руй Витория – о поражении от "Манчестер Юнайтед": "Жаль, что результат получился таким"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория после поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что его команда не заслуживала такого результата. Также специалист заявил, что продолжит давать шанс молодым игрокам в важных матчах.

– Мы проиграли матч, но приобрели кое что, что меня порадовало, – цитирует официальный сайт УЕФА. – Жаль, что результат получился таким, ведь мы сделали достаточно для того, чтобы не проиграть. Я дал возможность дебютировать сразу четверым футболистам и повторил бы то же самое еще раз.

Мы хорошо настроились на этот матч, хорошо играли по позициям, когда надо, умело отбивались, но расслабились за 10 минут до перерыва и упустили контроль над ситуацией. Во второй половине "Юнайтед" показал, насколько же он опытен. Англичане очень здорово диктовали игре тот темп, который им больше подходил в той или иной ситуации. Была равная игра, и все решили детали.

Курьезный гол "Манчестер Юнайтед" в ворота "Бенфики". Видео