Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов-2017/18. Гол Бэйла в финале - только второй

Гол нападающего "Реала" Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" в четвертьфинале Лиги чемпионов (3:0) назван лучшим голом турнира в сезоне-2017/18.

"Невероятный пример техники и атлетизма", - говорится в комментарии технических наблюдателей УЕФА.

Гол еще одного игрока мадридцев Гарета Бэйла в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1) занял только второе место. Валлиец отправил мяч в ворота Кариуса в падении через себя.

Решение о лучшем голе принимали технические наблюдатели УЕФА в Киеве Ежи Энгель (Польша), Томас Шааф (Германия), Миксу Паателайнен (Финляндия), Петер Рудбек (Дания), Кристиан Киву (Румыния), Дэвид Мойес (Шотландия).

Десятка голов и комментарии технических наблюдателей //

Видео десяти лучших голов