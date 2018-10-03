Роман Бабаев: "Удаление Акинфеева? Это наказание за эмоции"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал "СЭ", за что был удалён Игорь Акинфеев в победном для армейцев матче Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0).

- С чем связано удаление Игоря Акинфеева?

- Нам ещё предстоит посмотреть эпизод с удалением Игоря Акинфеева. Думаю, это наказание за эмоции, которые в таком напряженном матче не удалось сдержать. В Европе жёстче судят, поэтому нашим футболистам нужно быть более сдержанными, терпеливыми. Да, неприятно, что получилась такая концовка. Но главное - что удалось удержать результат. Сложно его переоценить, ведь сейчас мы возглавляем турнирную таблицу. Понятно, что это временно и все может измениться. Но кто бы мог подумать после жеребьевки, что в компании с "Реалом" и "Ромой" будем возглавлять турнирную таблицу.

- Никита Чернов после матча сказал, что дал бы "Золотой мяч" после такого матча Николе Влашичу. Согласны с такой оценкой?

- Думаю, это было сказано с долей иронии. Никола провёл выдающуюся игру. Мы очень довольны тем, как он влился в коллектив и какой он приносит пользу в игру команды. Трудно переоценить его вклад. Но скажу, что сегодня все - молодцы. Безусловно, Никола обладает талантом. Мы очень довольны, что этот футболист к нам перешёл. (Ярослав Сусов)