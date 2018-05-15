Роберто Карлос рассказал, почему не сбривает бороду

Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос признался, что не бреет бороду на удачу. По словам бразильца, это поможет Королевскому клубу в финале Лиги чемпионов.
- Я должен подождать до 26 мая, потому что 26 мая у нас очень серьезный матч против "Ливерпуля", - сказал в эфире программы El Hormiguero Карлос. – Я думаю, это поможет команде выиграть.
Защитник выступал за "Реал" с 1996 по 2007 годы. В составе "сливочных" Роберто Карлос стал обладателем 13 трофеев, в том числе трех кубков Лиги чемпионов.
¡Esta noche no te pierdas a @Oficial_RC3 y a @J_Baptista81!– El Hormiguero (@El_Hormiguero) 14 мая 2018 г.
Presentarán el Corazón Classic Match 2018 y desvelarán muchas novedades ⚽️😀👏 #LeyendasRMEH pic.twitter.com/011zpj21lu