Рэзван Луческу: "ПАОК мог даже вырвать победу у "Бенфики"

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу признал, что его команде повезло в первом тайме гостевого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Бенфикой" (1:1). При этом он отметил, что в итоге его команда даже могла одержать победу.

– Мы столкнулись с фантастической командой, игра была сложной, в первом тайме мы оказались под большим давлением, – цитирует A Bola Луческу. – "Бенфика" имеет богатый опыт на этом уровне. И до перерыва она доминировала, мы же часто теряли мяч. Я предупредил игроков, что "Бенфика" очень агрессивно идет в отбор на нашей половине поля.

Во втором тайме мы сбалансировали игру, "Бенфика" держала мяч, но мы действовали агрессивнее и создавали моменты. Могли даже заполучить победу.