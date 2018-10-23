"Реал" - "Виктория" Пльзень: онлайн-трансляция матча - в 22.00

Во вторник, 23 октября, "Реал" принимает "Викторию" из Пльзеня в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде начнется в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Виктория" Пльзень.

После двух туров в группе G лидирует ЦСКА – 4 очка. "Реал" делит второе место с "Ромой" – по 3 очка. "Виктория" на последнем месте – 1 очко.

"Реал" – "Виктория" Пльзень: Лига чемпионов, групповой турнир, 23 октября 2018, онлайн-трансляция – в 22.00

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр