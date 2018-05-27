"Реал" вернулся в Мадрид с кубком Лиги чемпионов

"Реал" в Твиттере опубликовал ролик о возвращении команды в Мадрид после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1). На видео показано, как борт самолета с кубком в руках покидает капитан "королевского клуба" Серхио Рамос.

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