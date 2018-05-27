"Реал" вернулся в Мадрид с кубком Лиги чемпионов

"Реал" в Твиттере опубликовал ролик о возвращении команды в Мадрид после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1). На видео показано, как борт самолета с кубком в руках покидает капитан "королевского клуба" Серхио Рамос.
🛬🇪🇸🏆 ¡La Decimotercera ya está en Madrid!@SergioRamos | #CHAMP13NS pic.twitter.com/1a37q1HNFa– #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 27 мая 2018 г.
"Реал" – "Ливерпуль": о таком финале вы даже не мечтали //
"Реал" – машина, которая штампует победы". Обзор СМИ после финала ЛЧ //
"Травма Салаха – ключевой момент". Что говорили после победы "Реала" в ЛЧ