"Реал" - "Ливерпуль": Зидан-2002 и Бэйл-2018 - кто круче?

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл отметился эффектным голом с левой в финале Лиги чемпионов-2018 против "Ливерпуля". Валлиец сделал счет 2:1.
Примечательно, что 16 лет назад красивым голом в финале Лиги чемпионов отметился нынешний главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Француз в игре с "Байером" пробил также с левой, но не через себя, а с разворота, и также сделал счет 2:1. В результате игра так и завершилась, а Бэйл сегодня имеет все шансы повторить подвиг своего главного тренера 16-летней давности.
Чумовые голы левой с лета в #финалЛЧ– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г.
💥 Зидан 2002
💥 Бейл 2018 pic.twitter.com/x07wSnc40P