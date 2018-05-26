23:24 26 мая | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" - "Ливерпуль": Зидан-2002 и Бэйл-2018 - кто круче?


Нападающий "Реала" Гарет Бэйл отметился эффектным голом с левой в финале Лиги чемпионов-2018 против "Ливерпуля". Валлиец сделал счет 2:1. 

Примечательно, что 16 лет назад красивым голом в финале Лиги чемпионов отметился нынешний главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Француз в игре с "Байером" пробил также с левой, но не через себя, а с разворота, и также сделал счет 2:1. В результате игра так и завершилась, а Бэйл сегодня имеет все шансы повторить подвиг своего главного тренера 16-летней давности.

Трансляция матча "Реал" - "Ливерпуль" 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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