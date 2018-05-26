"Реал" - "Ливерпуль": Зидан-2002 и Бэйл-2018 - кто круче?

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл отметился эффектным голом с левой в финале Лиги чемпионов-2018 против "Ливерпуля". Валлиец сделал счет 2:1.

Примечательно, что 16 лет назад красивым голом в финале Лиги чемпионов отметился нынешний главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Француз в игре с "Байером" пробил также с левой, но не через себя, а с разворота, и также сделал счет 2:1. В результате игра так и завершилась, а Бэйл сегодня имеет все шансы повторить подвиг своего главного тренера 16-летней давности.

Чумовые голы левой с лета в #финалЛЧ



💥 Зидан 2002

💥 Бейл 2018 pic.twitter.com/x07wSnc40P – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г.

Трансляция матча "Реал" - "Ливерпуль"