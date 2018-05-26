23:28 26 мая | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" - "Ливерпуль": Бэйл удвоил преимущество мадридцев

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Форвард "Реала" Гарет Бэйл оформил дубль в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Игрок забил свой второй мяч во встрече на 84-й минуте. Бэйл отважился на дальний удар, мяч от рук Кариуса влетел в сетку ворот "Ливерпуля".

Счет в игре стал - 3:1 в пользу "Реала". 

Реал - Ливерпуль

 

 

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (6)
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fatka

Копия пенки Акинфеева.

00:28

Sandy45

Отлились Ливеру слезы Селихова...

00:01

Jean4

Акинфеев стайл =)

23:42 26 мая

Мух

Кариус удвоил, не Бэйл ведь...

23:38 26 мая

dzhuzy

блондин в воротах - как блондинка за рулём

23:36 26 мая

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