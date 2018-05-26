"Реал" - "Ливерпуль": Бэйл удвоил преимущество мадридцев

Форвард "Реала" Гарет Бэйл оформил дубль в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Игрок забил свой второй мяч во встрече на 84-й минуте. Бэйл отважился на дальний удар, мяч от рук Кариуса влетел в сетку ворот "Ливерпуля".
Счет в игре стал - 3:1 в пользу "Реала".
Gareth Bale x2.pic.twitter.com/DBHpLAsP1j– 𝔗𝔞𝔳𝔦𝔬 𝔗𝔥𝔯𝔬𝔴𝔢𝔯 (@TavioDThrower) 26 мая 2018 г.
fatka
Копия пенки Акинфеева.
00:28
Sandy45
Отлились Ливеру слезы Селихова...
00:01
Jean4
Акинфеев стайл =)
23:42 26 мая
Мух
Кариус удвоил, не Бэйл ведь...
23:38 26 мая
dzhuzy
блондин в воротах - как блондинка за рулём
23:36 26 мая
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23:35 26 мая