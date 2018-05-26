"Реал" - "Ливерпуль": Бэйл удвоил преимущество мадридцев

Форвард "Реала" Гарет Бэйл оформил дубль в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Игрок забил свой второй мяч во встрече на 84-й минуте. Бэйл отважился на дальний удар, мяч от рук Кариуса влетел в сетку ворот "Ливерпуля".



Счет в игре стал - 3:1 в пользу "Реала".