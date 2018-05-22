Рамос: "В "Реале" нет эгоистов"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос считает, что команда обрела стабильность, позволившую достичь высоких результатов в Европе.

– В ранние годы моего пребывания в "Реале" было много тренерских изменений. Когда у вас есть стабильность во всем, что связано с командой, дела идут гораздо спокойнее, – приводит слова Рамоса AS. – Наша команда показала, что в раздевалке нет индивидуальных эго, а мы вместе работаем в едином направлении.

32-летний защитник также высказался по поводу "Ливерпуля", с которым "сливочным" предстоит встретиться в финале Лиги чемпионов.

– "Ливерпуль" – это отличная команда, которую возглавляет очень хороший тренер, поэтому одержать победу будет непросто, – сказал Рамос.

Серхио Рамос в текущем розыгрыше Лиги чемпионов провел 10 матчей, в которых забил один гол.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.