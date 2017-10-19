Раджа Наингголан: "Рома" играла намного лучше "Челси"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Челси" (3:3) отметил, что его команда играла лучше соперника. Он также добавил, что странно было позволить "Челси" сравнять счет.

– Думаю, мы показали отличную игру. Было странно позволить соперникам сравнять счет, потому что мы чувствовали, что были лучше, – приводит Football Italia слова Наингголана. – Нам нужно было больше атаковать, но мы все равно рады и одному очку.



Мы слишком легко расставались с мячом, в некоторых случаях могли сыграть эффективнее. Но мы создали много моментов у ворот соперника, и в целом считаю, играли намного лучше "Челси".

После трех матчей "Рома" занимает второе место в турнирной таблице группы С, отставая от "Челси" на два очка.