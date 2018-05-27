Помощник Зидана: "Нет никакого секретного метода"

Помощник главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Давид Беттони отметил, что у мадридцев нет особого секретного способа победы в Лиге чемпионов. "Реал" в третий раз подряд выиграл турнир, победив в финале "Ливерпуль" (3:1).

– Это был трудный сезон, который мы закончили третьим подряд титулом, – цитирует AFP Беттони. – Это плод долгой работы. Мы очень рады привезти кубок снова в Мадрид. Мы работаем с командой очень талантливых игроков. Тут нет особого секрета. Мы стараемся использовать все сильные стороны каждого игрока. Нет никакого секретного метода. Зидан очень спокоен, он умеет говорить с игроками. У него потрясающее понимание футбола.