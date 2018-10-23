20:42 | Футбол — Лига чемпионов

Помазун – в воротах ЦСКА, Дзагоев остался в запасе на матч с "Ромой"

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ЦСКА объявил состав на матч 3-го раунда группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы". Напомним, что из-за дисквалификации Игоря Акинфеева ворота армейцев будет защищать Илья Помазун. Полузащитник Алан Дзагоев остался на скамейке запасных.

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Бекао, Набабкин, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов

Запасные: Кырнац, Дзагоев, Ефремов, Нисимура, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

 

Рома - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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