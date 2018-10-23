Помазун – в воротах ЦСКА, Дзагоев остался в запасе на матч с "Ромой"

ЦСКА объявил состав на матч 3-го раунда группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы". Напомним, что из-за дисквалификации Игоря Акинфеева ворота армейцев будет защищать Илья Помазун. Полузащитник Алан Дзагоев остался на скамейке запасных.

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Бекао, Набабкин, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов

Запасные: Кырнац, Дзагоев, Ефремов, Нисимура, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Наш состав на игру в Вечном городе!#ЦСКА: Помазун, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Бекао, Набабкин, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов



Запасные: Кырнац, Дзагоев, Ефремов, Нисимура, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов pic.twitter.com/Me4ihyd7EB – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 октября 2018 г.

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