Петр Серов: "А все говорили: "Аякс", "Аякс"

Председатель совета директоров "Ростова" Петр Серов после уверенно победы над "Аяксом" (4:1) и выхода в групповой этап Лиги чемпионов отметил, что ростовчане провели великолепную игру. По словам Серова, вопрос относительно назначения Дмитрия Кириченко главным тренером клуба на постоянной основе будет решаться на региональном уровне.
- Просто великолепная игра. Все говорили: "Аякс", "Аякс", - приводит слова Серова ТАСС. - А мы были на голову сегодня сильнее. Конечно, голландский клуб был бледной тенью самого себя, но наши все равно выглядели блестяще - и в нападении, и в защите. Премиальные? Обязательно выплатим. Будем еще рассматривать в каком размере. Долги по зарплате мы уже погасили в полном объеме. Теперь будем заниматься дальше развитием клуба, чтобы он был одним из лучших. Обсудим с правительством области, стоит ли ставить Кириченко главным тренером на постоянной основе. Что касается Курбана Бердыева, то он был заявлен только на Лигу чемпионов. Не могу сказать, сколько он еще будет нас консультировать.
DaHbka
Что-то уважения к ККБ не чувствуется. Серов, ты как председатель обязан доказать любовь к клубу тем, что найдешь спонсоров, удержишь состав, Бекиеча + пару новых игроков для ротации. Но чувствую, опять хотят попиарится на успехе ККБ и денюжку попилить.
11:44 25 августа
Никифор
Аякс как и андерлехт это пацаны, молодежь))))
09:43 25 августа
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
07:02 25 августа
CSKA_LV
стали всплывать имена людей , которые кидают клуб на бабки и гордятся этим
02:42 25 августа
crossfader
Бердыев! Бердыев! Бердыев!
01:11 25 августа
townace
Сейчас таких серовых понабежит... Надо ж попилить премиальные за выход в группу
00:51 25 августа
sidnet78
Возможно, это была последняя победа ростова в лч
00:24 25 августа
pavel1205
КББ, верим и ждём. не льзя бросать дитя, когда он сделал первые шаги
00:21 25 августа
serenky25
Не правда. не все долги погасили.
00:19 25 августа
parafraz
Кто такой Серов? Не знаю... Бердыева знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00:15 25 августа