Петр Серов: "А все говорили: "Аякс", "Аякс"

Председатель совета директоров "Ростова" Петр Серов после уверенно победы над "Аяксом" (4:1) и выхода в групповой этап Лиги чемпионов отметил, что ростовчане провели великолепную игру. По словам Серова, вопрос относительно назначения Дмитрия Кириченко главным тренером клуба на постоянной основе будет решаться на региональном уровне.

- Просто великолепная игра. Все говорили: "Аякс", "Аякс", - приводит слова Серова ТАСС. - А мы были на голову сегодня сильнее. Конечно, голландский клуб был бледной тенью самого себя, но наши все равно выглядели блестяще - и в нападении, и в защите. Премиальные? Обязательно выплатим. Будем еще рассматривать в каком размере. Долги по зарплате мы уже погасили в полном объеме. Теперь будем заниматься дальше развитием клуба, чтобы он был одним из лучших. Обсудим с правительством области, стоит ли ставить Кириченко главным тренером на постоянной основе. Что касается Курбана Бердыева, то он был заявлен только на Лигу чемпионов. Не могу сказать, сколько он еще будет нас консультировать.