Петиция, призывающая наказать Серхио Рамоса за травму Салаха, набрала свыше 140 тысяч голосов

В Интернете появилась петиция, обращенная к УЕФА и призывающая наказать защитника "Реала" Серхио Рамоса за "умышленное нанесение вреда" нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху во время вчерашнего финала Лиги чемпионов. Вчера в Киеве "Реал" одержал победу над "Ливерпулем" со счетом 3:1.

Египетский форвард был вынужден покинуть поле в первом тайме после столкновения с испанцем. На данный момент петиция набрала свыше 140 тысяч голосов.

Cерхио Рамос и Кариус украли у нас великий финал //

Не казните Рамоса, он не убивал Салаха