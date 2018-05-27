17:26 | Футбол — Лига чемпионов

Петиция, призывающая наказать Серхио Рамоса за травму Салаха, набрала свыше 140 тысяч голосов

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В Интернете появилась петиция, обращенная к УЕФА и призывающая наказать защитника "Реала" Серхио Рамоса за "умышленное нанесение вреда" нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху во время вчерашнего финала Лиги чемпионов. Вчера в Киеве "Реал" одержал победу над "Ливерпулем" со счетом 3:1.

Египетский форвард был вынужден покинуть поле в первом тайме после столкновения с испанцем. На данный момент петиция набрала свыше 140 тысяч голосов.

Cерхио Рамос и Кариус украли у нас великий финал // 
Не казните Рамоса, он не убивал Салаха

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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staerswimmer23

И да и те из Египта

17:47

shpasic

как мало у Ливерпуля фанатов)

17:34

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