ПАОК - "Бенфика": Маурисиу сыграет в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд в матче четвертого квалификационого раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Бенфика". В стартовом составе хозяев сыграет бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" Маурисиу.

ПАОК: Пасхалакис, Лео Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Маурисиу, Каньяс, Пелкас, Лимниос, Прийович, Эль-Каддури.

"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Рубен Диаш, Жардел, Гримальдо, Пицци, Фейса, Жедсон Фернандеш, Сальвио, Сеферович, Серви.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью – 1:1.