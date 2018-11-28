Нико Ковач: "У "Баварии" все получалось в матче с "Бенфикой"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы над "Бенфикой" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (5:1) отметил, что у команды все получалось. По его словам, мюнхенцы получили награду за свои старания.

- Сегодня у нас все получалось, - цитирует пресс-служба клуба Ковача. - Мы наконец-то показывали хорошую игру на протяжении всего матча - с первой и до последней минуты. Мы были очень сосредоточенны и хорошо оборонялись. Мы быстро проходили центр поля. Мы контролировали игру. Команда вознаградила себя за старания.