Никита Симонян: "Футболистам "Спартака" нужно избежать эйфории после победы над "Севильей"

Бывший нападающий сборной СССР, первый вице-президент РФС Никита Симонян после победы "Спартака" над "Севильей" (5:1) отметил игру форварда красно-белых Квинси Промеса. Экс-футболист также добавил, что встреча с андалусийцами войдет в историю.

– Матч для красно-белых мог сложиться и по-другому, не выбей во втором тайме мяч Комбаров с линии спартаковских ворот, – цитирует ТАСС Симоняна. – Хорошо, что испанцы не сумели забить в том эпизоде. "Спартак" же блестяще реализовал свои моменты. Нельзя не отметить Промеса, который дважды забил и отдал голевой пас.

Важно, чтобы в команде не было эйфории. Скоро встреча с "Амкаром" в чемпионате России, и если вдруг "Спартак" потерпит неудачу, то успех в матче с "Севильей" быстро забудется. Футбол – коварная игра, в которой необходимо всегда быть серьезным и начеку.

Матч с "Севильей", безусловно, войдет в историю – о нем будут вспоминать и болельщики, и сами игроки. Но ее нужно отложить в памяти, впереди матчи внутреннего чемпионата.

Напомним, после трех туров "Спартак" занимает второе место в группе E, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям.