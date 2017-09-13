Никита Симонян: "ЦСКА одержал абсолютно заслуженную победу над "Бенфикой"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил прогресс молодых футболистов ЦСКА после матча Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1). По его словам, красно-синие одержали заслуженную победу.

- Да, имела "Бенфика" территориальное преимущество, - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - Но территориальное преимущество не значит игровое преимущество, они фактически не создали острых голевых моментов. Поэтому победа ЦСКА, что и говорить, абсолютно заслуженная, их нужно поздравить, молодцы.

Жамалетдинов, Головин, тот же Кокорин, Шатов, Кузяев, войдет в строй тот же Зобнин, все эти ребята заметно прибавили в игровом мастерстве, надо им пожелать, чтобы к чемпионату мира они еще прибавили. Это меня радует, что целая группа игроков выглядит убедительно. Нужно их поддержать.