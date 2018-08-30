Никита Чернов: "Если честно, я хотел "группу смерти" для ЦСКА

Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы. Его команда сыграет с "Реалом", "Ромой" и чешской "Викторией".

- Неплохая группа (смеется). Когда увидел, что нам достался "Реал", топ-клуб, который более 10 раз выигрывал Лигу чемпионов, понял, что нам никто не позавидует. Но я считаю, со всеми можно бороться. Тренеры досконально разберут всех соперников, Виктор Михайлович Гончаренко скажет правильные слова, мы постараемся сыграть максимально надежно, - цитирует защитника официальный сайт клуба. Если честно, я хотел "группу смерти". Например, "Реал", "МЮ", "Интер". Всегда стремишься сыграть с сильными командами, чтобы проверить себя, мотивация зашкаливает. У нас все же не "группа смерти", выделяется "Реал". Будем биться, бороться, очки по крайней мере с двумя другими командами можно цеплять. Постараемся использовать свои шансы.

Лига чемпионов-2018/19. Состав всех групп