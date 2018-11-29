Неймар стал самым забивным бразильцем в истории Лиги чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Неймар стал самым результативным бразильским футболистом в истории Лиги чемпионов. В домашней игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" он отличился на 37-й минуте, сделав счет в матче 2:0 в пользу французской команды.

Таким образом, Неймар забил свой 31-й гол в Лиге чемпионов. На один мяч от 26-летнего форварда отстает его соотечественник, бывший полузащитник "Милана" и "Реала" Кака. Третьим по результативности бразильцем в матчах главного европейского турнира является экс-нападающий "Барселоны" и "Милана" Ривалдо - на его счету 27 мячей.

Неймар пополнил состав "ПСЖ" прошлым летом. Он пришел из "Барселоны", и его трансферная цена составила 222 миллиона евро.

Сейчас в матче "ПСЖ" - "Ливерпуль" идет 53-я минута, со счетом 2:0 выигрывают хозяева.