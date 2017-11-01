Невероятные эмоции болельщиков "Спартака" после матча с молодежкой "Севильи". Видео

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после окончания матча 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Севильей" (3:3) отправился к болельщикам, чтобы отпраздновать победу.

Голкипер, отдавший фанатам свои перчатки, скандировал вместе с ними "вперед "Спартак".

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