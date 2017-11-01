18:15 | Футбол — Лига чемпионов

Невероятные эмоции болельщиков "Спартака" после матча с молодежкой "Севильи". Видео


Вратарь "Спартака" Александр Максименко после окончания матча 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Севильей" (3:3) отправился к болельщикам, чтобы отпраздновать победу.

Голкипер, отдавший фанатам свои перчатки, скандировал вместе с ними "вперед "Спартак".

"Севилья" – "Спартак". Перед матчем. LIVE!//
Матч молодежек "Севилья" – "Спартак". Массовая потасовка. Видео//
Игроки молодежки "Спартака" подкололи "Севилью", обвинив соперника в симуляции. Видео

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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