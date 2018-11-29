"Наполи" обыграл "Црвену Звезду" и вышел на первое место в группу

"Наполи" на своем поле обыграл "Црвену Звезду" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Неаполитанцы вышли на первое место в группе.

Лига чемпионов

Группа C

"Наполи" (Италия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 3:1 (2:0)

Голы: Хамшик, 11 (1:0). Мертенс, 33 (2:0). Мертенс, 52 (3:0). Бен Набуан, 57 (3:1).

"Наполи": Оспина, Альбиоль (Хюсай, 46), Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Хамшик, Аллан, Руис, Кальехон (Рог, 86), Мертенс, Инсинье (Зелиньски, 77).

"Црвена Звезда": Борьян, Родич, Бабич, Дегенек, Гобелич, Крстичич, Симич (Эбесилио, 77), Марин, Бен Набуан, Срнич (Йованчич, 64), Стоилькович (Йовелич, 46).

Предупреждения: Крстичич, 45+4. Йованчич, 75. Гобелич, 81. Хюсай, 89.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

28 ноября. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".