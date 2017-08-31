Мутко – о месте в рейтинге УЕФА: "Зачем куда-то гнаться? Свое надо сохранять"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко считает, что России не стоит гнаться за Францией в таблице коэффициентов УЕФА. По его словам, лучше сохранить занимаемые позиции.

Россия по итогам матчей 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы сохранила шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, приблизившись к идущей на пятом месте Франции. На счету России 44,182 балла, у Франции – 47,081 балла.

– Вы знаете, зачем куда-то гнаться? Свои места надо сохранять, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Это будет здорово.

Отметим, что шестая строчка в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2017/18 позволит России заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2019/20. Право делегировать в главный еврокубковый турнир три клуба (два – с группового этапа) Россия получила по итогам сезона-2016/17.

Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА