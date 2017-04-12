"Монако" хочет отложить матч с дортмундской "Боруссией" на субботу

Руководство "Монако" хочет отложить проведение матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией". Из-за взрывов у клубного автобуса немецкой команды запланированный на вчерашний вечер матч был перенесен на среду и должен начаться в 21.45 по московскому времени.

Однако в "Монако" считают нецелесообразным проведение игры в таких условиях. Директор монегасков по коммуникациям Бруно Скропета подал в УЕФА прошение о переносе матча на субботу, сообщает L’Equipe. В ближайшие часы заявка будет рассмотрена.

– Возможно, не лучшее решение играть на следующий день после инцидента такого масштаба, – отметил принц Монако Альбер II. – Проще отложить матч чемпионата.