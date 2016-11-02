Михаил Осинов: "После второго гола Гризманна хотелось разорвать судью"

Бывший полузащитник "Ростова" Михаил Осинов считает, что команда не заслужила поражения в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:2). По его словам, российская команда не выглядит аутсайдером в нынешнем розыгрыше турнира.

- "Ростов" выглядел достойно, и очень обидно было пропустить два таких гола, - сказал Осинов. - В динамике казалось, что они были забиты из офсайда, но повторы показали, что сначала сыграл головой Азмун, а затем Гацкан. Невезение… К чести Гризманна, он смог воспользоваться моментами и оформил дубль.

- Арбитр грамотно разобрался в эпизодах?

- Молодец, увидел. В эпизоде с победным голом "Атлетико" хотелось разорвать судью, даже Гризманн остановился и ждал его решения.

- "Атлетико" справедливо выиграл?

- Преимущество было на стороне испанцев, по ударам у них катастрофическое преимущество, вот только особо стопроцентных моментов не было, "Ростов" здорово оборонялся. Пропустить гол за 30 секунд до конца это как бежать марафон в лидерах, а прийти к финишу третьим-четвертым. Поражения "Ростов" точно не заслуживал, ребята наиграли на ничью.

- Ничья с Мадриде позволила бы "Ростову" быть третьим в группе. Теперь шансы на выход в Лигу Европы осложнились?

- Нет. Команде по силам опередить ПСВ, "Ростов" здорово выглядел в обоих матчах с "Атлетико", в первой игре с голландцами. Ростовчане приучили, что с ними необходимо считаться не только в России, но и в Европе. Дай бог, все сложится удачно.

Не повезло, что в первом матче попали на "Баварию". Аутсайдером "Ростов" в этой Лиге чемпионов не выглядит. (Сергей АСТАХОВ)