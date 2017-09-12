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20:43 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "На "Марибор" выставим лучший состав"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что его команде придется непросто в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором". По словам итальянца, его штаб хорошо изучил соперника, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Вы изучали "Марибор", на кого он похож из российских команд?

– Это довольно серьезная команда, идет среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто.

– Соперник играет в закрытый футбол, вы готовы к этому?

– Да, мы знаем, как играет "Марибор", внимательно его изучали, это будет трудный матч. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру.

Матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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PitersS

Лучшее-враг хорошему..

21:19

энильдо

"Спартак" является аутсайдером во всех еврокубках изначально и по истории своих выступлений тоже. Ноль без палочки - это про "Спартак". Смешной выглядит фраза Карреры, что "Спартак" готов выставить "сильнейший" состав в завтрашнем матче. А куда ты денешься, Каррера? "Марибор" - не самый сильный соперник для "Спартака"? Слабее, чем то же "Тосно"? Тебя вынесут, как в прошлом сезоне вынес "СКА-Хабаровск". Завтра будет вынос "Спартака".

21:16

psv57

да ладно, это же ЛЧ, игроков поберечь надо

20:46