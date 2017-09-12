Массимо Каррера: "На "Марибор" выставим лучший состав"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что его команде придется непросто в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором". По словам итальянца, его штаб хорошо изучил соперника, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Вы изучали "Марибор", на кого он похож из российских команд?

– Это довольно серьезная команда, идет среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто.

– Соперник играет в закрытый футбол, вы готовы к этому?

– Да, мы знаем, как играет "Марибор", внимательно его изучали, это будет трудный матч. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру.

Матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.