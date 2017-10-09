Массимилиано Аллегри: "Реал" - главный фаворит Лиги чемпионов"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выразил уверенность в том, что на данный момент "Реал" является фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов. По словам специалиста, мадридцы двигаются в правильном направлении.

– "Реал" – главный фаворит Лиги чемпионов. Они потеряли несколько очков на старте сезона, но сейчас они все делают правильно, – приводит Tuttosport слова Аллегри. – Мадридцы действовали на 70 процентов от своего максимума в матче с "Боруссией" и победили.

У "Барселоны" есть Месси, который способен сделать разницу в важных встречах. В случае с "ПСЖ" все не так очевидно. Но в их составе играют Неймар, Мбаппе, Кавани, Дани Алвес… Посмотрим на то, что будет в марте.