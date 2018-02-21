21:45 21 февраля | Футбол — Лига чемпионов

Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра - в группе атаки "Шахтера" на матч с "Ромой"

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Стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Ромы" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В группе атаки дончан появятся Марлос, Тайсон, Бернард и Факундо Феррейра.

Команды выпустят на игру следующих футболистов:

"Шахтер": Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили -  Степаненко, Фред - Марлос, Тайсон, Бернард - Факундо Феррейра.

"Рома": Алиссон - Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов - Де Росси, Стротман - Ченгиз Юндер, Наингголан, Перотти - Джеко. 

Матч "Шахтер" - "Рома" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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olon200

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21:53 21 февраля

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