Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра - в группе атаки "Шахтера" на матч с "Ромой"

Стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Ромы" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В группе атаки дончан появятся Марлос, Тайсон, Бернард и Факундо Феррейра.
Команды выпустят на игру следующих футболистов:
"Шахтер": Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Фред - Марлос, Тайсон, Бернард - Факундо Феррейра.
"Рома": Алиссон - Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов - Де Росси, Стротман - Ченгиз Юндер, Наингголан, Перотти - Джеко.
Матч "Шахтер" - "Рома" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
olon200
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21:53 21 февраля