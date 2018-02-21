Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра - в группе атаки "Шахтера" на матч с "Ромой"

Стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Ромы" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В группе атаки дончан появятся Марлос, Тайсон, Бернард и Факундо Феррейра.

Команды выпустят на игру следующих футболистов:

"Шахтер": Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Фред - Марлос, Тайсон, Бернард - Факундо Феррейра.

"Рома": Алиссон - Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов - Де Росси, Стротман - Ченгиз Юндер, Наингголан, Перотти - Джеко.

Матч "Шахтер" - "Рома" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.