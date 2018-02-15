Марко Верратти: "ПСЖ" заслужил победу, но вместо этого проиграл"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти после поражения от "Реала" матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) заявил, что его команда заслужила победу. Также он добавил, что парижане не потеряли шансов на выход в четвертьфинал.

- Думаю, счет 1:1 был справедливым для первого тайма, - цитирует пресс-служба УЕФА Верратти. - После перерыва мы заслужили победу, но вместо этого проиграли - 1:3. Когда играешь против такой великой команды, нужна максимальная реализация. У нас все еще есть шансы, нужно быть уверенными в себе в домашнем матче.