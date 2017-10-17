Марк-Андре тер Штеген: "Игра ногами – дело полезное, но главное - отбивать мячи"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" в интервью официальному сайту УЕФА отметил, что игра ногами важна для вратаря, но главное - отбивать мячи. Также он заявил, что счастлив выступать за каталонский клуб.

– Учитывая стиль вашей команды, насколько важно вратарю "Барселоны" уметь играть ногами и выходить в поле?

– Да, в "Барселоне" это важно, но не самое важное. Главное – отбивать мячи и никогда не расслабляться. Конечно, игра ногами – дело полезное. Она может обеспечить команде преимущество и выгодную позицию. Нужно всегда быть начеку, чтобы сорвать опасный момент или подстраховать партнеров.

– В чем вы прибавили за то время, что выступаете в "Барселоне"?

– В первую очередь я повзрослел. За последние три года много чего произошло. Сейчас начался мой четвертый сезон в "Барселоне". Я невероятно счастлив, как складывается моя карьера здесь. Рад, что могу продолжать этот путь, потому что именно этого и желаю. Мы все можем и дальше добиваться успехов. К этому всегда стремилась "Барселона", и у нас неплохо получается. Мы все голодны до новых побед.

Матч "Барселона" – "Олимпиакос" состоится в среду, 18 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.