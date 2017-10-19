Марек Сухи: "Матч "Спартак" - "Севилья"? Смотрел, порадовали ребята"

Защитник "Базеля" Марек Сухи после победы над ЦСКА (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что еще рано говорить о шансах команды на выход в плей-офф со второго места. Также футболист признался, что смотрел игру бывшей команды "Спартака" против "Севильи" (5:1).

– Да, скучал по играм с ЦСКА, это большая битва, борьба, – сказал в послематчевом флеш-интервью Сухи. – Рад был приехать и опять играть против ЦСКА. У них не было ударов? Мы рады этому, получилось хорошо. Закрыли центр поля, у них возможность была только в стенку играть или за счет дриблинга. Главное, что забили два гола. Могли и больше.

Фавориты за второе место? Еще три матча впереди. Думаю, мы сделали большой шаг вперед. Следующая игра будет очень важная. Смотрел матч "Спартака" (против "Севильи" – 5:1), молодцы ребята, порадовали. Чистая победа. Поздравления "Спартаку".