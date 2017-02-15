Луис Энрике: "Вам нужен виновник поражения "Барселоны"? Это только я"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:4) отметил, что этот поединок стал катастрофой для его команды. По словам наставника, в поражении нет вины футболистов.

- Это катастрофа. "ПСЖ" был лучше во всех компонентах игры, - приводит Marca слова Энрике. - Счет отражает то, что происходило на поле. Вам нужен виновник поражения? Это только я, а не игроки. Эти же футболисты в других матчах одерживают победы. Я поменял расстановку с 4-3-3 на 4-2-3-1, чтобы Месси мог чаще получать мяч, но все вышло совсем не так.

"ПСЖ"? Здесь нечему удивляться. У них качественные игроки, хороший запас. Соперник показал свой высокий уровен и волю к победе.