Лорис Кариус: "Россия - родина великих вратарей? Знаю Акинфеева"

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус в преддверии матча 2-го тура группового турнира против "Спартака" отметил, что "красным" предстоит серьезная встреча. По его словам, в последних матчах команда пропускает много мячей, однако это не вина одних лишь защитников.

– Естественно, нам предстоит серьезный матч. Это ведь Лига чемпионов. "Спартак" – сильная команда. Я первый раз в Москве, понимаю, что нам будет непросто. Думаю, у меня неплохие шансы сыграть в стартовом составе. Это хорошая возможность показать себя, поможет в будущем. А в целом наша команда готова к испытанию.

– Как бы вы описали защитную линию "Ливерпуля" в последних матчах?

– Понимаю, что мы слишком много пропускаем, глупо с этим не согласиться. Но не нужно винить одних защитников. Дело еще и в том, что у команды слишком атакующий стиль футбола, а это приводит к свободному пространству сзади. Но мы работаем над нашей обороной. Постараемся ее наладить.

– Вы играете в Лиге чемпионов, Миньоле – в чемпионате. Не хотелось бы поменяться ролями, чтобы выходить на поле чаще?

– Выступление в ЛЧ – это мечта любого футболиста. И я доволен, что могу выходить на поле. Но, разумеется, в премьер-лиге тоже хочу выступать, это моя цель.

– Россия – родина великих вратарей – Яшина, Дасаева...

– Разумеется, я знаю их, но в силу молодости не мог наблюдать за их матчами. А из нынешних российских голкиперов выделю Акинфеева, он уже много лет выступает на достойном уровне. Чему-то я у него тоже научился. Но в целом я хочу быть самим собой, Кариусом, а не повторять за кем-то. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.