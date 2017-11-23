Лопырева сфотографировалась с Неймаром после матча "ПСЖ" - "Селтик"

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева посетила матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Селтик" (7:1). Телеведущая в Твиттере поблагодарила французский клуб, который помог исполнить мечту ее племянника - сделать фотографию с Неймаром.
- Мечта моего племянника сбылась. Наконец-то он встретил своего любимого игрока - Неймара! Спасибо всем в "ПСЖ" за заботу о нас. Поздравляю с отличным результатом, - написала Лопырева.
Отметим, что в матче с "кельтами" Неймар оформил дубль, а его команда обновила рекорд Лиги чемпионов по числу голов на групповой стадии турнира - в пяти встречах парижане 24 раза поразили ворота соперников.
Dream come true for my nephew- he finally met his favorite player @neymarjr ⚽🔝in the flesh! Thanx to all @PSG_inside for taking care of us! Congrats with brilliant result 👏🏽👏🏽👏🏽V #psg #championsleague #paris pic.twitter.com/rtnVzolhM7– Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 22 ноября 2017 г.