Лопырева сфотографировалась с Неймаром после матча "ПСЖ" - "Селтик"

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева посетила матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Селтик" (7:1). Телеведущая в Твиттере поблагодарила французский клуб, который помог исполнить мечту ее племянника - сделать фотографию с Неймаром.

- Мечта моего племянника сбылась. Наконец-то он встретил своего любимого игрока - Неймара! Спасибо всем в "ПСЖ" за заботу о нас. Поздравляю с отличным результатом, - написала Лопырева.

Отметим, что в матче с "кельтами" Неймар оформил дубль, а его команда обновила рекорд Лиги чемпионов по числу голов на групповой стадии турнира - в пяти встречах парижане 24 раза поразили ворота соперников.