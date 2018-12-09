"Локомотив" приземлился в аэропорту Дюссельдорфа перед матчем с "Шальке"

"Локомотив" прилетел в Германию для того, чтобы сыграть матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шальке-04".

На выездной матч Юрий Семин выбрал следующий состав:

Вратари: Гильерме, Коченков, Сычев

Защитники: Идову, Хеведес, Михалик, Кверквелия, Лысов

Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Игнатьев, Денисов, Рыбус, Ал.Миранчук

Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов, Тугарев

Железнодорожники перед последней игрой в группе занимают последнее место в своей группе. Чтобы пробиться в Лигу Европы, им нужно обыгрывать немецкую команду, при условии, что "Галатасарай" потеряет очки в игре с "Порту".

Матч "Шальке-04" - "Локомотив" пройдет во вторник, 11 декабря. Начало встречи в 20:55 мск.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.