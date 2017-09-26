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22:27 | Футбол — Лига чемпионов

Линекер - о голе в ворота "Спартака": "Удивлен, что никто не хотел купить Коутинью летом"

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Британский футбольный эксперт Гари Линекер оценил гол полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью в ворота "Спартака" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Линекер в шутку удивился, что никакой клуб не пытался приобрести бразильца летом.

"Отличный гол Коутинью, бразилец сравнивает счет, – написал Линекер. – Удивлен, что никто не пытался купить его летом".

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lexys1

Перевод неверен, речь о голе, уравнявшем шансы, а не об "уровне Ливерпуля"

22:45

Силь

Level в данном случае переводится по-другому. Поправьте.

22:44

GreeM

Линекер отстал от жизни. Барселона хотела его купить. Три раза, поднимая с каждым разом цену, делала предложение по нему.

22:40