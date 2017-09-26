Линекер - о голе в ворота "Спартака": "Удивлен, что никто не хотел купить Коутинью летом"

Британский футбольный эксперт Гари Линекер оценил гол полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью в ворота "Спартака" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Линекер в шутку удивился, что никакой клуб не пытался приобрести бразильца летом.
"Отличный гол Коутинью, бразилец сравнивает счет, – написал Линекер. – Удивлен, что никто не пытался купить его летом".
Cracking goal from Coutinho to level things for Liverpool. Surprised someone didn't try and buy him in the summer.– Gary Lineker (@GaryLineker) 26 сентября 2017 г.
Lexys1
Перевод неверен, речь о голе, уравнявшем шансы, а не об "уровне Ливерпуля"
22:45
Силь
Level в данном случае переводится по-другому. Поправьте.
22:44
GreeM
Линекер отстал от жизни. Барселона хотела его купить. Три раза, поднимая с каждым разом цену, делала предложение по нему.
22:40