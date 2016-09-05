Леонид Слуцкий: "Полностью поставить тактику сборной за 10 дней невозможно"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сравнил уровень Euro и Лиги чемпионов, назвав клубный турнир более сильным в футбольном плане. В понедельник наставник армейцев пообщался на базе в Ватутинках со студентами факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.

– Если говорить о значимости и престиже, то чемпионаты Европы и мира по-прежнему остаются супертурнирами, – сказал Слуцкий. – Но если оценивать качество игры, то я убежден: Лига чемпионов на порядок сильнее. Так же как ведущие мировые клубы сильнее любой национальной сборной. Просто сравните состав сборной Португалии с "Реалом", "Барселоной" или "Баварией".

Плюс большую часть подготовки футболисты проходят именно в клубах. Все тактические нюансы закладываются там. Каким бы гениальным не был тренер, полностью поставить тактику за десять дней до финальной части Euro невозможно.

Во Франции были команды, которые делали ставку на людей. Например, тренера Бельгии за это много ругали. Он пытался поставить в стартовый состав всех звезд, даже если они не особо сочетались друг с другом. Но звездный принцип формирования сборных – как ни крути, основной.

Вторая группа команд – те, которые делали ставку на эмоции и самоотдачу. Как Исландия.

А каких-то свежих тактических идей не было. Это сложно. Немцы использовали по ходу турнира четыре тактических варианта, но все они, на мой взгляд, были достаточно сырые. (Филипп ПАПЕНКОВ)