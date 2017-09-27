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00:10 | Футбол — Лига чемпионов

Леонид Федун: "Кажется, у Реброва - "кресты"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) сообщил, что повреждение вратаря красно-белых Артема Реброва похоже на травму крестообразных связок колена.

- Травма Реброва – это ужас. Кажется, у него "кресты". Не хочу забегать вперед, но очень похоже, - сказал Федун.

В начале второго тайма после столкновения с Мохамедом Салахом на 57-й минуте игры 33-летний россиянин понял, что не сможет продолжить встречу и попросил замену. Его увезли на электрокаре. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль" // 
Ребров получил травму в игре с "Ливерпулем". На поле вышел Селихов

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЗЮК

Переводчик следующий.До зимы не хватит игроков.

00:29

майор99

Здоровья и скорейшего восстановления Артему

00:15

KGAM

Кресты у вратаря - это конечно цирк.

00:15

SpaMan

Четвертые кресты, а сезон только начался..."травм столько же сколько и было"......ссс*ка. Сезон будем заканчивать дублем??

00:15

hashimbus

держись Артём!

00:14