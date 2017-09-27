Леонид Федун: "Кажется, у Реброва - "кресты"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) сообщил, что повреждение вратаря красно-белых Артема Реброва похоже на травму крестообразных связок колена.

- Травма Реброва – это ужас. Кажется, у него "кресты". Не хочу забегать вперед, но очень похоже, - сказал Федун.

В начале второго тайма после столкновения с Мохамедом Салахом на 57-й минуте игры 33-летний россиянин понял, что не сможет продолжить встречу и попросил замену. Его увезли на электрокаре. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль" //

Ребров получил травму в игре с "Ливерпулем". На поле вышел Селихов