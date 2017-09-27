Леонид Федун: "Кажется, у Реброва - "кресты"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) сообщил, что повреждение вратаря красно-белых Артема Реброва похоже на травму крестообразных связок колена.
- Травма Реброва – это ужас. Кажется, у него "кресты". Не хочу забегать вперед, но очень похоже, - сказал Федун.
В начале второго тайма после столкновения с Мохамедом Салахом на 57-й минуте игры 33-летний россиянин понял, что не сможет продолжить встречу и попросил замену. Его увезли на электрокаре. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль" //
Ребров получил травму в игре с "Ливерпулем". На поле вышел Селихов
ЗЮК
Переводчик следующий.До зимы не хватит игроков.
00:29
майор99
Здоровья и скорейшего восстановления Артему
00:15
KGAM
Кресты у вратаря - это конечно цирк.
00:15
SpaMan
Четвертые кресты, а сезон только начался..."травм столько же сколько и было"......ссс*ка. Сезон будем заканчивать дублем??
00:15
hashimbus
держись Артём!
00:14